O sofá Border nasceu no meio da pandemia. “Recebi pedidos por uma peça acolhedora, conectada a esta nova realidade de passar mais tempo em casa”, explica Felipe Protti – designer por trás da Prototype. “Atravessei uma fronteira para criar, pela primeira vez, um sofá sem estrutura metálica, com acessórios como a lã de ovelha, rolos com cintas e o pufe em matelassê de couro”.