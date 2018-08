Designer carioca cria amplificadores acústicos para celular

O designer carioca Nil Moraes decidiu abandonar um emprego em escritório para estudar mobiliário na pós-graduação e passar um período sabático desenvolvendo sua marca, a recém-lançada Parnaioca, que produz amplificadores acústicos naturais para celular. Com capacidade de aumentar o som entre 10 e 15 decibéis, dependendo do modelo, as peças também cumprem papel de objeto de decoração. Nil emprega madeiras nativas brasileiras – como cumaru, ipê tabaco e cedrinho – além de pinus, de manejo sustentável, para fazer os amplificadores à mão. O acabamento natural é feito com um banho de óleo mineral puro e a finalização é com cera de abelha e óleo de coco. “Fiquei um ano e meio desenvolvendo aqui no ateliê”, contou à coluna. A estreia dos produtos finais foi na Feira das Ideias, no Museu da Imagem e do Som, em São Paulo, no sábado retrasado.