Roberta Banqueri batizou de Tupiniquim sua primeira coleção com a Piu Mobile. “A ideia é ressignificar e valorizar a expressão que usamos de forma pejorativa”, explica a designer. “Agregamos elementos que exaltam o Brasil regionalmente como a arte, a fauna e a cultura”. A exposição do mobiliário acontece no espaço Um Rooftop.