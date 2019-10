Design carioca

Betina De Luca e Leo Neves vão inaugurar loja da Wai Wai no shopping Iguatemi, dia 14. “Nossa DNA é tropical chique, vamos trazer o frescor carioca para cá”, diz Betina, que é carioca e mantém um showroom da marca no Rio. “Admiramos muitas mulheres paulistas e estamos muito felizes em abrir nossa primeira loja aqui”, complementa ela, que se inspira, ao lado do sócio, em suas andanças pelo mundo para compor as coleções, que tem como marca registrada muita cor, estampa e bordados feitos a mão. “Nosso processo criativo vem dos lugares que visitamos, estudamos a fundo as culturas que nos inspiram para depois criar a coleção. Também valorizamos muito o feito a mão.”