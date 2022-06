Desenhos de Helena Rizzo viram coleção de lambe-lambes

Helena Rizzo, chef do Maní e uma das apresentadoras do “MasterChef”, está lançando uma série com cinco lambe-lambes de ilustrações feitas por ela. Filha de uma artista plástica, Helena desenha desde pequena e coleciona cadernos de viagem repletos do que ela chama de “rabiscos” – desenhos feitos com caneta, pincel, canetinha ou spray. Seus trabalhos já cobriram o corredor de entrada do Maní, os cardápios da Padoca e as embalagens de delivery. E agora estão também em cinco lambe-lambes à venda nas duas unidades da Padoca do Maní (na Rua Joaquim Antunes e no Shopping Iguatemi).

Todas as ilustrações estão disponíveis nos tamanhos: 90 cm x 60 cm (R$ 156) e 42 cm x 30 cm (R$ 89). Metade do valor arrecadado será revertido para o Instituto Rizomas, organização que atua com reforço de alfabetização e atividades educacionais para crianças do Jardim Macedônia, no Capão Redondo.

“Eu tinha muitas ilustrações guardadas e outras tantas já tinha dado de presente para amigos. Achei que reverter estes trabalhos para um projeto social seria o melhor dos mundos”, contou a chef.