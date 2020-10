Desde proclamação da República só cincos nomes indicados ao supremo foram rejeitados

Leia Também Expo da dupla OSGEMEOS na Pinacoteca terá entrada gratuita nos primeiros dias

Fora do meio jurídico, existem ainda dúvidas em relação à aprovação, pelo Senado, de Kassio Marques, indicado por Bolsonaro para cadeira no STF. Entretanto, segundo fontes políticas e do judiciário, a questão está dada.

Desde a proclamação da República, somente cinco nomes escolhidos para o Supremo foram rejeitados pelo Senado. Todos eles durante o governo de Floriano Peixoto – entre 1891 e 1894. Desde então, nome posto, rei eleito.

No atual quadro político, aparentemente, o trâmite será fácil. Não é surpresa a torcida de David Alcolumbre, do Senado, que, aguarda sinal verde do STF para concretizar seu sonho: a própria reeleição. Gilmar Mendes e Dias Toffolli, por sua vez, tampouco escondem a ansiedade pela revisão, no STF, da prisão em segunda instância.

Contam com Ricardo Lewandowski e, agora, com o substituto de Celso de Mello. O que, supostamente, alterará o atual ‘status quo” dos votos no STF. Fato que agrada tanto Bolsonaro quanto Lula.

Fala-se supostamente por que tudo ainda pode ser… qualquer coisa: o desembargador Marques subiu no muro e declarou publicamente, esta semana, ser a favor da condenação à cadeia em segunda instância “dependendo do caso”.

Dependendo de qual caso? A colocação é política porque, ainda segundo fontes ouvidas pela coluna, o que poderá ser revisto ou não – a prisão depois da segunda instância – está diretamente atrelado ao que está escrito na Constituição.

Pilota

A FAB avança. E não é pelo ar. Promove, pela primeira vez, a oficial- general… uma mulher.

A escolhida para ser brigadeiro do ar é Carla Lyrio Martins. Bolsonaro assina a promoção no dia 25 de novembro.

Olha eu aqui…

O candidato Arthur do Val requisitou, ao TRE, alteração de nome na urna. Quer ver piscar na telinha do voto a alcunha de youtuber “Arthur do Val Mamãe Falei”.

Do bem

O americano Bruce Weber e os brasileiros Vava Ribeiro, Claudia Melli e Mario Barila estão entre os artistas que doaram obras para o leilão online da Artsy em parceria com o Project Zero. Ele vai até o dia 14 no site artsy.net/projectzerobenefit.