Descaso com Venezuela constrange dirigentes da ONU

Dirigentes do Alto Comissariado da ONU para Refugiados, em Genebra, não escondem o constrangimento ante o descaso da comunidade mundial pela gravidade da crise na Venezuela. Para ficar em apenas dois dados: o total de pessoas atingidas já superou o dos refugiados sírios. Segundo, uma ajuda de US$ 44 milhões, pedida em março, não arrecadou até agora nem 50% do valor – contra um apoio de US$ 3 bilhões já obtido para os sírios.

Ao correspondente Jamil Chade, do Estado, um integrante da Acnur disse que não existe ainda “a noção de que há na Venezuela uma crise de proporções globais”.

Consta que Emídio de Souza, tesoureiro do PT, e Rui Falcão, ex-presidente do partido, estão muito satisfeitos com a disciplina – leia-se, disposição para o “banho de povo” – de Haddad nas viagens desta semana pelo Nordeste.

Gleisi Hoffmann, que ainda tem ressalvas quanto à exposição do ex-prefeito, está, ao que se apurou, perdendo controle do quanto ele aparece… como candidato.

