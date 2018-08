Deputados petistas vão entrar com notícia-crime contra Raquel Dodge e Thompson Flores, do TRF-4 – além do já anunciado pedido de convocação ao Congresso.

Acusam ambos de cometer abuso de autoridade ao ligarem para o diretor Rogério Galloro, da PF, e orientá-lo a não cumprir a decisão de soltura de Lula.

