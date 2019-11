Deputado do PSL vai pedir voto de aplauso a Augusto Nunes

O deputado Douglas Garcia (PSL-SP) afirmou que vai protocolar, hoje, na Assembleia de São Paulo, uma moção de aplauso ao jornalista Augusto Nunes, que protagonizou uma briga ao vivo no Programa Pânico (Jovem Pan) com o também jornalista Glenn Greenwald.

A justificativa para o voto de aplauso? “Os excelentes serviços prestados à população brasileira”, escreveu Garcia na sua conta no Twitter, onde tem 35,6 mil seguidores. A postagem já conta com mais de 2 mil curtidas. O avatar (foto) de Douglas na rede social tem a frase: “Deputado no gabinete do ódio”.

“Augusto Nunes é um grande profissional, de inestimável contribuição ao jornalismo brasileiro. É por isso mesmo que protocolarei hoje mesmo (a moção)”, complementa Douglas Garcia.

Foi também de autoria do deputado estadual o pedido na Alesp que concedeu o Colar de Honra ao Mérito, a mais alta comenda da Casa, ao deputado federal Eduardo Bolsonaro, que preside o PSL de SP – conforme antecipou a coluna. A solenidade, que ocorreu no último dia 29 de outubro, foi presidida por Garcia.