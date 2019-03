Deputado corre para evitar que Previdência atrase pacote de Moro

Cabo de força

O deputado paulista Capitão Augusto corre contra o tempo para evitar que o debate sobre Previdência atrase demais o do pacote anticrime de Moro. Como não conseguiu levar o assunto direto à Comissão de Segurança Pública – da qual é presidente – quer agilizar as reuniões no grupo criado por Rodrigo Maia para debater os vários pontos do pacote.

Em tempo: o próprio capitão deputado preside a recém-criada Frente Parlamentar de Segurança Pública – a maior da Câmara, com 304 deputados.

Criatividade

A fachada da Japan House será palco de intervenção artística amanhã, dirigida por Marcelo Araújo – por meio de parceria com o Estúdio Bijari.

Com luzes combinadas – e alusão à estética de cidades japonesas – o projeto fica exposto até 18 de abril e ressignificará o uso do andaime da fachada, que passa por manutenção.

Amigos, amigos

Entreouvido na plateia do Prêmio Shell, terça-feira à noite, na Estação SP.

Jô Soares (o homenageado da noite), ao ser cumprimentado por Regina Duarte, disse “Olá Bolsomina!’. Ao que a atriz reagiu: “Psiiiiu, está cheio de petistas aqui”. Ambos caíram na gargalhada.

Virada Paulista

A segunda edição da Paulista Cultural ganhou mais seis aparelhos exibindo programações especiais no dia 28 de abril. São eles Centro Cultural SP, Cidade Matarazzo, Museu do Futebol, Cine Reserva Cultural, Blue Note e Blooks.

Leia mais notas da coluna:

+ Acordo com Chicago traz obras de Magritte e Warhol ao Masp

+ Rapidez de Bretas surpreende mundo jurídico