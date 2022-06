Deputada trans paulista está nos EUA em encontro sobre diáspora africana

A educadora e artista plástica Erica Malunguinho está nos Estados Unidos para participar de seminário “Afro-Atlantic Futures”. O encontro reúne intelectuais e pesquisadores que estudam diáspora africana, diversidade e relações raciais.

O evento ocorre no âmbito da exposição “Histórias Afro-Atlânticas”, em cartaz no museu National Gallery of Art, em Washington. Deputada estadual em São Paulo, Erica faz parte de time convocado para a criação de artes e reflexões nos encontros, que ocorrem a partir de amanhã até o dia 7, em Nova York, e também na capital dos EUA.

A curadoria do seminário ficou por conta de Hélio Menezes, do Centro Cultural São Paulo, Thomas Lax, do Museum of Modern Art e André Lepecki, do departamento de Estudos da Performance, da New York University.