Deputada pede para não ser filmada na votação da cassação de Arthur do Val

O clima estava tenso, ontem, na votação da cassação de Arthur do Val pelo Conselho de Ética da Assembleia paulista. Ao ver um fotógrafo mais à frente que o resto dos colegas, a deputada Erica Malunguinho, que tem o combate à transfobia como uma de suas bandeiras, interveio: “Não autorizo o uso da minha fala e imagem por imprensa não cadastrada, já vi fake news horríveis sendo feitas comigo”.

Haja nervos

Alto e bom som, um outro deputado reagiu no ato: “É o meu assessor me filmando…”.

O que conta na urna

Emprego e saúde são os temas que mais influenciam na intenção de voto, para 19% dos eleitores ouvidos em enquete da operadora Tim com 186 mil clientes. Em seguida foram citados educação (16%), projetos sociais (15%), economia (15%) e segurança pública (14%).

Palco novo

A Brasil Jazz Sinfônica acaba de firmar parceria com o Teatro B32, novo pólo cultural da Faria Lima. A nova fase começa neste dia 14, com Arnaldo Antunes e Mônica Salmaso em concerto especial para convidados. Com direito à execução, sob a batuta de Ruriá Duprat, de uma composição de Tarsila do Amaral.

Não à corrupção

Vai até 2 de maio o prazo para inscrições ao Prêmio Não Aceito Corrupção, para estudantes de graduação e pós. “E a partir deste ano o prêmio amplia seus critérios, incluindo governança corporativa e jornalismo investigativo entre as categorias”, avisa o presidente do instituto, o procurador Roberto Livianu.