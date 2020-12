Marcelo Faisal comemora a volta das reformas do Hotel do Frade e Hotel Fasano, em Angra dos Reis, depois de quase um ano paradas, e conta que está levando seu projeto Ocupa a Rua para uma segunda fase, em outros bairros da cidade. “Cumprimos nosso propósito no Centro, agora vamos para o Baixo Pinheiros, Vila Madalena e depois pretendemos chegar até chegar a Zona Norte”, comemora o arquiteto.