Depois de Salvador, Claudia Leitte desembarca em SP

Grávida de quatro meses – a filha se chamará Bela – Claudia Leitte foi para o Circuito Dodô, em Salvador, com a cabeça… em São Paulo, onde desfila no dia 9, na Marquês de São Vicente. “No ano passado, foram mais de 2 milhões de pessoas cantando comigo. Desta vez espero ainda mais emoção”, afirmou. Fantasiada de Capitã Marvel – ela ajuda a promover filme sobre a heroína –, nos desfiles do fim de semana a cantora homenageia a Amazônia.

Quem se destacou no camarote de Cláudia, aliás, foi Sophie Charlotte que desceu à avenida e se divertiu tirando selfies com todo mundo.

A atriz está em Salvador fazendo laboratório para viver Gal Costa no cinema. No longa Meu Nome é Gal, de Dandara Ferreira e Lô Politi.