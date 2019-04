Depois de Londres, joalheiro abre showroom no Brasil

Fernando Jorge fez o caminho inverso de muitos designers brasileiros. Se a maioria dos empresários lança seus produtos por aqui e depois se arrisca no exterior, o joalheiro começou conquistando o público estrangeiro, com suas peças. O brasileiro mantém há alguns anos uma loja em Londres, onde estudou não só design, mas também em joalherias. Agora, volta às raízes e mostra, na quarta-feira, suas coleções na galeria Luciana Britto. Além de exibir uma grande variedade de peças e preços, Fernando comemora também a abertura de seu showroom, dia 16, em solo nacional, mais precisamente nos Jardins. Para ele, a joia brasileira é bastante atraente ao consumidor “ Mais do que a pedra, as cores, o que as pessoas gostam é de algo que os brasileirossabem fazer bem: misturar elegância e casualidade”,explica.