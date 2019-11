DEM prepara ‘anúncio nacional importante’ para dezembro

LEIA TAMBÉM > Centrão busca nome fora da polarização para eleições de 2022

O DEM de Rodrigo Maia prepara um “anúncio nacional” para os próximos dez dias. Quem diz à coluna é o presidente do DEM em SP, vereador Milton Leite, que descarta, porém, a fusão com o PSDB. Ele também afirmou que é “zero” a chance de Joice Hasselmann se filiar ao DEM. “Ela não vem. Não agrega. E isso é uma coisa pequena. Vamos anunciar um tranco nacional partidário.”

Maia tem reunião hoje em SP com Leite e com o vice-governador, Rodrigo Garcia – que estava ontem em Brasília.

Apoio do DEM a Doria

e Covas está decidido

Maia reuniu o partido em SP, semana passada, para tratar de eleições. Na capital paulista, seguirá firme com Doria e Bruno Covas.

Agro paulista vai

virar internacional

Doria recebe hoje no Palácio, ao lado de Gustavo Junqueira e Júlio Serson, os maiores empresários do agro brasileiro. Vão lançar o Agro Expo Internacional.

A iniciativa nasceu no início do ano, quando Doria foi recebido em Brasília na Frente Parlamentar da Agropecuária e ouviu do Presidente da Frente, deputado Alceu Moreira, que faltava um evento do setor, nesse porte.

Presidente do PSB

põe dedo na ferida

O partido que não fizer autocrítica “está louco ou de olhos e ouvidos tapados para a população”, adverte Carlos Siqueira, que fala hoje, no Rio, em evento do PSB. À coluna, ele negou que este seria um recado a Lula e ao PT. “Quando se perde para uma sigla de aluguel (PSL) que elege um presidente que não preza a democracia, é cegueira não fazer uma autocrítica”.

A secretária polivalente

do Audiovisual

Nomeada ontem nova secretária do Audiovisual por Roberto Alvim, Katiane Fátima de Gouvêa, defendeu, em sua campanha para deputada federal em 2018, bandeiras poucos simpáticas ao atual governo. Era contra redução da maioridade penal, a favor da união homoafetiva e contra facilitar o porte de armas. Foi codiretora de um filme sobre agricultura sustentável.

Flip de 2020 já começa

com convidada polêmica

A escolha de Elizabeth Bishop como homenageada da Flip de 2020 dividiu opiniões do meio literário e muitos escritores se pronunciaram. O escritor Ricardo Lísias, que nas últimas Flips foi convidado na programação paralela, afirmou à coluna que vai boicotar o evento.

“A Bishop é uma grande poeta. Mas essa escolha, no momento político em que vivemos, é o maior desastre que já vi no meio editorial”, adverte.

Bishop elogiou golpe

militar de 1964

As críticas se devem ao apoio dado pela poeta inglesa ao golpe militar de 1964, em cartas a amigos. Ontem a Flip desmentiu, em nota oficial, que o presidente Bolsonaro estaria entre os convidados do ano que vem.

Gestora cultural discute

inclusão de atores no MEI

A gestora e auditora cultural Flavia Faria Lima está em Brasília para reuniões na Secretaria da Cultura. Motivo? Quer incluir profissões da cadeia criativa, como a de ator, nas categorias do MEI (Microempreendedor Individual). E quer falar do tema com Paulo Guedes.