Delegado Olim será o relator no processo contra Arthur do Val na Alesp

Fontes da coluna na Alesp (Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo) cravaram que será o Delegado Olim (PP) o relator no processo contra Arthur do Val (Podemos).

O Conselho de Ética da Assembleia, presidido por Maria Lúcia Amary (PSDB), recebeu nove representações individuais e três coletivas contra o deputado, também conhecido como Mamãe Falei.

As representações contra o deputado vieram após áudios misóginos e machistas de Arthur do Val vazarem na sexta (4).

“São fáceis, porque elas são pobres. E aqui minha carta do Instagram, cheia de inscritos, funciona demais. Não peguei ninguém, mas eu colei em duas ‘minas’, em dois grupos de ‘mina’. É inacreditável a facilidade. Essas ‘minas’ em São Paulo você dá bom dia e ela ia cuspir na sua cara e aqui são super simpáticas”, fala o deputado em trecho da conversa, enviada para um grupo de whatsapp a que ele pertencia.