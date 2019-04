Delegação brasileira fecha domingo em Israel com peixe, filé e vinhos no jantar

O CARDÁPIO DO JANTAR. ARQUIVO PESSOAL

.

Depois dos compromissos do primeiro dia em Israel, nos quais tratou de segurança e defesa e assinou vários acordos com seu anfitrião Beniamin Netaniahu, o presidente Bolsonaro foi fechar o programa com a delegação oficial brasileira em jantar solene no próprio Hotel King David, em Jerusalém, onde está hospedado.O cardápio? Como pratos principais, atum tostado ou filé assado com molho bordelaise, batatas assadas, vegetais verdes. De sobremesa, mil folhas de chocolate, seguido de café ou chá. Os vinhos servidos são do próprio King David — Sauvignon Blanc e Chardonnay safra 2016 e um Cabernet Sauvignon 2017.