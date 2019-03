Delas para elas

Fabiana Scaranzi e Tiago Alves abrem, dia 28, o primeiro coworking feminino do Brasil. “É uma satisfação abrir o primeiro escritório flexível para o público feminino. Para tanto, reservamos o Spaces da Avenida Berrini e esperamos levar o projeto às outras unidades da Regus”, diz Alves, CEO do Grupo IWG, detentor das marcas Regus e Spaces no Brasil. A ideia é construir um lugar para pessoas interessantes que fazem coisas… interessantes. “E apoiar nossos membros na construção de conexão com pessoas que pensam igual”, diz Fabiana.