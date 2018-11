Depois que Luís Roberto Barroso, do STF, negou o pedido de Temer para anular o indiciamento promovido pela PF no Inquérito dos Portos – ele foi feito por delegado de polícia –, a defesa do presidente da República entrou com novo recurso.

Está pedindo ao plenário do STF que examine a questão.

