Defensoria Pública federal paga auxílio-moradia a apenas dois servidores

No tiroteio geral sobre gastos com auxílio-moradia, os defensores públicos federais divulgaram nota para dizer que seus gastos no setor “são muito menores que os de órgãos com estrutura semelhante”.

Segundo a Anadef, o benefício é dado, atualmente, a… dois funcionários. E dos R$ 489 mil previstos para 2017 foram gastos R$ 41 mil.

