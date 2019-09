Defendendo a saúde em todas as frentes

ALEXANDRA CASONI. FOTO: ARQUIVO PESSOAL

Alexandra Casoni cresceu numa empresa de snacks saudáveis fundada pelos pais –a Flormel –, sempre ouvindo falarem de alimentação saudável e de um estilo de vida baseado no bem-estar. Agora, aos 31 anos, como CEO da marca, acredita ser responsabilidade da empresa dividir informações sobre nutrição e vida saudável. Para tanto, pilota um bate-papo sobre “Nutrição Fora da Caixa”, nesta quarta, no Cubo JK Iguatemi.

“É preciso valorizar a ideia de saúde em todas as frentes”, avisa. “Queremos criar uma sinergia na cadeia do varejo alimentar, incluindo consumidores e profissionais da saúde, com ações educativas”.