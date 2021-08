Ano que vêm, Dedina Bernardelli filmará no norte de Portugal e na Serra da Estrela, o longa “Ezequiel & Estevão” com roteiro de Flavio Graff. Enquanto isso, após terminar as gravações da novela Genesis, da Record, a atriz se dedicou a sua graduação em Biologia e aulas de balé, na conceituada escola Debora Colker.