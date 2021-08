Em meio ao caos da pandemia, Dedina Bernardelli conseguiu abrigo no trabalho. “Meu refúgio foi na criação”, disse a atriz, que acaba de gravar o filme O Papai É Pop, com a Paolla Oliveira e Lázaro Ramos. “Também recomecei as filmagens de Vovó Ninja, longa do Bruno Barreto com a Glória Pires e da terceira temporada do programa A Culpa É da Carlota, no Comedy Central”, comemora.