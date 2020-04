Dedé Santana é um dos interlocutores de Regina Duarte durante pandemia

Regina Duarte aguarda a concretização do trabalho que está fazendo para divulgá-lo. Com ações em curso, a secretária deve responder a críticas, como as feitas por atores como Marcos Caruso, Iara Jamra e Paula Cohen, entre outros, responsáveis pelo manifesto online Cadê Regina?

Segundo fontes da coluna, a secretária faz em média três reuniões por dia com interlocutores do setor cultural. O ex-trapalhão Dedé Santana seria um deles.

Suas ações abrangem até os circos, especialmente afetados pela covid-19. Regina já encomendou levantamento para ajudar.

Nova Instrução Normativa da Lei Rouanet- que prorroga prazos de captação – saiu hoje (22).