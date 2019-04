No Mosteiro São Bento, uma mostra de design

Sérgio Zobaran achou inicialmente “uma loucura” a sugestão da amiga Tuza Cury de realizar a sexta edição da mostra Modernos Eternos, de design de interior, dentro do Mosteiro de São Bento, em São Paulo. Agora, porém, está fascinado com a perspectiva de realizar a primeira exposição do tipo não só no centro da cidade, mas no mosteiro. Entre os dias 10 e 25 de agosto, sua mostra ocupará 1.000m² dos 8.500m² do prédio, que estará em pleno funcionamento, seguindo com suas atividades normais.

“A gente traz isso em busca de novos públicos”, explica, sobre o ineditismo do local. Por ser em um monumento histórico, a exposição terá peças diferentes. Foram fechados convênios com três museus para exibir peças dos parceiros – as únicas que não estarão à venda na exposição. “É para enriquecer a mostra culturalmente”, explica Sérgio. Essa próxima edição da Modernos Eternos tem curadoria da arquiteta Raquel Silveira, responsável por selecionar os 20 designers de interiores que irão participar.