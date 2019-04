Décor especial

Formada em administração de empresas e com passagem por bancos, Heloisa Nogueira Nazarian resolveu enveredar para um lado completamente diferente: tem se dedicado a fazer decoração de festas. “Trabalhar em banco é para um determinado momento da vida. Se você larga, fica difícil de voltar”, conta sobre sua antiga profissão. Ela explica que já vinha trabalhando com decoração de casas e apartamentos quando resolveu, no semestre passado, passar a organizar eventos. “Estou achando bem legal. É dinâmico, tem festa toda hora”, diz. A atividade inclui providenciar os arranjos florais e a iluminação das celebrações. “Tem ainda o lado temático, que eu acho interessante: agora estou preparando arranjos para o Dia das Mães.”