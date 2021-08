Declaração de inconstitucionalidade da Lei de Antenas de SP pode atrasar 5G na cidade

A lei sobre antenas da cidade de São Paulo não é mais válida desde quarta-feira. O STF julgou inconstitucional lei municipal de 2004 – por se chocar com regras federais de telefonia móvel.

Leia Também Justiça reafirma bloqueio de bens do dono da Dolly

Isso, segundo se apurou, pode atrasar a instalação do sistema 5G na cidade: a tecnologia requer cinco vezes mais antenas do que o 4G .

Ligado

Fato: o tribunal vem reiterando esse entendimento em outras ações quando se trata de telecomunicações: os municípios precisam respeitar as leis da União e as normas da Anatel.

Não tem cão

Doristas comemoram a presença de Bruno Araújo em São Paulo nesta semana. Dizem que o presidente nacional do PSDB restabeleceu a boa relação que tinha com o governador e está se convencendo que Doria é o favorito nas prévias do partido para disputar a presidência da República em 2022.

Minas Gerais

Lula desembarca em Juiz de Fora, Contágio e Belo Horizonte em setembro. BH ainda está fora: há resistências na equipe do petista em agendar o prefeito Alexandre Kalil, do PSD. Entendem que existem conflitos de…palanque.

Minas Gerais 2

O tradicional Festival Cultura e Gastronomia Tiradentes acontece em setembro, curado pela chef Morena Leite. Depois de edição totalmente digital ano passado, ele volta em versão híbrida.

Eu canto, sim

valter hugo mãe, escritor; e Dudu Bertholini, estilista, estão entre os que gravaram vídeo de apoio ao hino de Elza Soares na disputa do samba-enredo da Mocidade Independente de Padre Miguel.

A semifinal acontece hoje, pelo YouTube da escola. Serão três, os escolhidos. O samba de Carlinhos Brown também está bem cotado.

Eu canto 2

A disputa final dos sambas-enredo de todas as escolas do grupo especial no Rio, será transmitida em programa da Globo.

Noruega, direto

Como parte da programação da 34ª Bienal, o Museu Afro Brasil vai abrir exposição de Frida Orupabo – artista e socióloga radicada em Oslo. Segundo o curador Jacopo Crivelli, o trabalho da artista torna evidentes os violentos processos de objetificação do corpo da mulher negra, desde a época colonial até os dias de hoje.