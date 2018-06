Decisões do STM revelam rigor dos votos no tribunal

Levantamento de decisões importantes do STM no ano passado, feito pelo site Consultor Jurídico, revela que o rigor dos votos continua sendo uma marca do tribunal. Exemplo? Em um processo que avaliava se o princípio da insignificância se aplica à posse de entorpecente (entre militares), o “não” ganhou por 7 a 0. Ou seja, não há atenuante para eventuais acusados.

Furto pode levar

à perda de patente

Outra decisão analisada determina que crime de furto pode, sim, ser punido com perda de patente. E uma terceira estabelece que paródias contra colegas em redes sociais configuram injúria – um crime bem mais grave do que difamação.

