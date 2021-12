Decisão sobre realização de carnaval de rua em São Paulo deve ficar para janeiro

Se o réveillon na capital paulista já está cancelado pela Prefeitura por causa do surgimento da variante Ômicron, a decisão sobre a folia do ano que vem ficou para janeiro. Até lá, Alexandre Modonezi, secretário municipal das Subprefeituras, mantém a organização do carnaval de rua preparando infraestrutura, autorizações e realizando reuniões técnicas. “Já fizemos a licitação do patrocinador, mas sem assinar contratos, pois eles só irão pagar se o carnaval for autorizado”, explicou.

Meia década

Depois de 50 anos no mercado financeiro, Álvaro de Souza – ex-presidente mundial do Citibank Private Bank, ex-negociador da dívida externa brasileira do lado privado e ex-tesoureiro da campanha de Marina Silva – deixa o que jura ser seu último posto no setor: sai, no dia 31, do cargo de presidente do conselho de administração do Santander. Sergio Rial assume o posto.

Aqui e agora

Alfredo Attié, desembargador do TJ-SP, tirou a toga, aboliu o “juridiquês” e tem ido ao Parque Trianon falar às terças-feiras. O juiz discorre sobre direitos humanos e direito ambiental e responde às perguntas dos passantes que se sentam em círculo, enquanto ele faz a exposição de pé. Pesquisadores da Academia Paulista de Direito, da qual é presidente, o acompanham na empreitada.

Deu no NYTimes

Miguel Lago, diretor do IEPS, assinou artigo de capa do jornal norte-americano, na sexta-feira. Assunto? Eric Zemmour, candidato a presidente da França. O professor da Universidade de Columbia detalhou como o fenômeno de extrema direita europeu construiu sua plataforma

Abraçaço

A Associação Paulista Viva preparou programação para celebrar os 130 anos da avenida, comemorados na quarta-feira. A partir de hoje, ao meio-dia, as pessoas que estiverem na Paulista poderão participar de uma corrente de mãos na ação “Abrace a Av. Paulista”.

Cine natalino

O Auto de Natal Baile do Menino Deus anuncia um novo formato para a sua 18ª edição: se tornará um filme, tendo o Recife como cenário e personagem. Com produção da Relicário, de Carla Valença, e direção-geral de Ronaldo Correia de Brito, a obra percorre pontos históricos da cidade.

O filme também ganhou novos solistas, como Lia de Itamaracá e o cantor paraibano Chico César. A transmissão será pelo canal do YouTube do Baile, nos dias 23, 24 e 25 de dezembro.