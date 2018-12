Decisão de Marco Aurélio não afetaria Eduardo Cunha

Enquanto Lula e outros condenados têm a ganhar com o fim da prisão em segunda instância, a situação é diferente para Eduardo Cunha.

Além de cumprir pena devido a condenações, o ex-presidente da Câmara também é alvo de mandado de prisão preventiva no âmbito da Operação Sepsis – com a qual a PF investiga fraudes na Caixa Econômica. E neste caso não há prazo para soltura do deputado.

