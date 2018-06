Début na cantoria de Nina Fernandes

Com apenas 18 anos, a cantora Nina Fernandes já tem contrato assinado com a Som Livre. A jovem prodígio já lançou cinco faixas do seu primeiro disco de MPB, com elementos do folk americano – ainda em construção –, na internet.

Estudante de música da faculdade Santa Marcelina, Nina canta desde pequena: “Meus pais sempre foram muito ligados em música e tive a sorte de herdar uma coleção de discos em vinil do meu avô”.

Daí para o início da carreira profissional foi pouco, já que ela começou a compor. “A língua portuguesa é uma das mais complexas que existem, mas me apaixonei por isso ”, explica.