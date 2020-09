Deborah Colker prepara estreia do espetáculo ‘Cura’

Mesmo antes da pandemia, Deborah Colker já estava isolada. Em março, a coreógrafa, que voltava de uma temporada em Salvador produzindo músicas com Carlinhos Brown, contraiu sarampo e passou quatro dias no hospital. “Quando voltei ao mundo, parecia que não tinha mais mundo: todos assustados, um vírus terrível desconhecido, todos em isolamento social, uma pandemia!”, lembra. Ela reiniciou os ensaios presenciais com sua equipe em julho e se prepara para estrear o espetáculo Cura.