Débora Leal, da Manolita, cria coleção cápsula com Ucha Meirelles

Débora Leal, da marca de calçados Manolita, desenvolveu a quatro mãos uma coleção cápsula com a consultora de moda Ucha Meirelles. Os três modelos lançados em edição limitada – uma sandália rasteira, um sapato de salto médio e um salto alto – mesclam características do trabalho de ambas, carregando as tradicionais referências arquitetônicas da Manolita com o toque diferenciado de Ucha. Os materiais escolhidos foram o couro, telas, babados e adereços metalizados. Mas as protagonistas são as cores: verde, roxo, pink e marinho. Afinal, o convite à personal stylist se deve justamente pelo seu domínio das tonalidades.