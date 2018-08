Debate de presidenciáveis no SBT terá diferencial

Marcado para 26 de setembro, o debate presidencial do SBT, ao que se apurou, terá um diferencial: será o primeiro a ter, no estúdio, um candidato (definitivo) do PT.

É que o prazo limite para se definir se Lula concorre, ou não, acontece onze dias antes, a 15 de setembro.

Cada candidato poderá levar consigo até 10 pessoas.

Governadores

O debate dos governadores acontece uma semana antes. E, também nesse dia, 19 de setembro, os candidatos podem levar equipe de até 10 pessoas cada.

