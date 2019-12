De volta aos anos 1990

A designer de joias Julia Blini está apostando suas fichas nas tornozeleiras para esse verão. “Minha proposta é que elas sejam usadas com looks contemporâneos, deixando a peça cool”, explica ela, que se formou em Paris, no Studio Berçot. E foi do verão europeu que Julia tirou inspiração para criar os cinco modelos da controversa peça, que pretende voltar com tudo nessa estação. “Pensei em vários tipos de mulher para criar os modelos, que vão desde os minimalistas até os mais ricos em detalhes.” A designer atende com hora marca em seu atelier no Itaim.