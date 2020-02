De olho no futuro

A agenda de Danyel Steinle – sócio da chef Tássia Magalhães no grupo DT – está cheia. O jovem empresário promete abrir, ainda este ano, mais três novos negócios. “Serão todos na área da gastronomia. A começar pelo Riso.e.Ria, que aumentará sua capacidade na unidade do Itaim e ainda ganhará uma segunda casa, em Pinheiros”, conta Steinle. “Além dos restaurantes, também oferecemos o serviço de jantares nas residências, com o Tássia In The House. Já fizemos em SP, Rio e ainda este ano, teremos uma edição internacional.”