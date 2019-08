Frente da moda em defesa da água

Com o propósito de reduzir o consumo de água na moda e de trazer mais consciência para os profissionais do mercado têxtil, a Ecoera, idealizada por Chiara Gadaleta (segunda da esquerda para direita) lançou a plataforma “A Moda pela Água”. O projeto inclui encontros mensais com as marcas que levam o selo de “guardiãs da água na moda”. Juntaram-se à empreitada Marcel Imaizumi, da Vicunha; Edna Felipe, Grupo Lunelli, e Carla Bello, das Lojas Marisa. “É uma oportunidade para empresas do setor engajadas em reduzir seus impactos no meio ambiente”, avisa Chiara. Que fala ainda em “uma gestão responsável do recurso hídrico, para trocar tecnologias e encontrar soluções juntas”.