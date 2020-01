De olho em outubro, Marta já tem vídeo com slogan e trilha

Mesmo sem partido há um ano – desde que deixou o MDB –, Marta Suplicy já tem slogan, discurso e trilha sonora para eventual candidatura à Prefeitura de SP. É o que mostram os três vídeos que ela gravou – o primeiro já postado no Youtube. O tema são os CEUs, mas ela cita outras bandeiras, como bilhete único e uniformes escolares.

Marta tem vídeo 2

No primeiro vídeo, moradores dizem frases do tipo ‘a ex-prefeita tem que voltar’ e ‘foi a Marta que fez’. Ao final, ela lembra sua experiência como prefeita, ministra e senadora e diz: “Só quem tem coragem e história pode fazer”.

Andança, música de Beth Carvalho, encerra a peça junto ao logotipo da Frente Ampla, que ela lançou há três meses para tentar unir a esquerda numa candidatura única.

Agora, RenovaBR faz

curso para eleitores

O RenovaBR prepara o lançamento de novo curso – desta vez voltado aos cidadãos, ou seja, eleitores, e não a possíveis candidatos, como ocorreu até aqui. Nome e formato ainda estão sendo definidos, mas a instituição quer concluir a primeira turma antes das eleições de outubro.

RenovaBR 2

Irina Bullara, diretora do Renova, adiantou à coluna que o curso seguirá no modelo EAD, de ensino à distância. “Queremos manter a diversidade que nos fez atingir o País inteiro”. Na última turma, 60% dos inscritos já eram filiados a 30 partidos.

BRF prepara carro

elétrico para sua frota

A BRF fez, em parceria com a GM, testes com um protótipo de carro 100% elétrico. A empresa avalia a possibilidade de incluir o modelo em sua frota comercial – e para tanto vai prolongar os estudos por todo o ano de 2020.

Na fase de testes, o carro andou cerca de 2.500 km com redução de 95% de emissões de gases de efeito estufa.

Cultura estreia série

mostrando o MP por dentro

O Ministério Público de SP ganha vitrine de peso: vem aí a série Retratos da Cidadania, que vai mostrar em dez episódios, na TV Cultura, tudo o que ele faz e por quê, em linguagem bem didática.

No primeiro programa, dia 29, o procurador-geral Gianpaolo Smanio conversa com convidados. Os debates incluirão temas como corrupção, defesa de meio ambiente, proteção à infância e violência contra mulheres.

Cotado para equipe

de Regina Duarte

Um dos nomes cotados para a equipe de Regina Duarte na Secretaria de Cultura é o de Gabriel Fontes Paiva.

Formado em psicologia, o mineiro é diretor-presidente da Associação de Produtores Teatrais Independentes, APTI, e também diretor artístico da companhia Grupo 3 de Teatro, que fundou com Yara de Novaes e Débora Falabella.

De Barcelona

para Sampa

Roberto Laborda, maestro da Orquestra Metropolitana de Barcelona, vai reger pela primeira vez uma orquestra no Brasil.

O baiano, que vive há 20 anos na Europa, apresenta no Municipal de SP, dia 19 de fevereiro, composições próprias, no concerto Senzalas Brasileiras.

Colunista Daniel de

Barros lança livro

A Sextante lança em fevereiro o novo livro do psiquiatra Daniel de Barros, O Lado Bom do Lado Ruim. Na obra, o colunista do Estado alerta sobre a importância das emoções negativas na nossa vida. “Pessoas com dificuldade para distinguir emoções negativas acabam sofrendo mais”, adverte.