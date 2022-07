De mudança, Helena Mattar prepara livro de receitas

Helena Mattar faz uma pausa no atendimento de comunicação para restaurantes e chefs paulistanos para engatar um novo momento profissional. Ela concentra energia na criação de um livro de receitas dando novos usos aos ingredientes brasileiros. Um preparo que a tem instigado é o ovo turco com páprica, manteiga, iogurte e ovo pochê. De mudança para a Espanha, Helena pretende aprimorar sua newsletter de gastronomia que já conta com 15 mil assinantes.