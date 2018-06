De janeiro a agosto de 2017, morreram “no trabalho” 482 policiais, segundo a Ordem dos Policiais do Brasil. Este e outros dados estão no livro Linha de Tiro – O Desafio de Ser Policial, que Roberta Baroni lança dia 21, na sede da PM. Da produção do livro, no ano passado, até hoje, cinco dos entrevistados foram mortos.

