De grão em grão

André Minonoto mora entre a Itália e Trancoso. Nesse surto do novo coronavírus, resolveu arregaçar as mangas, e com mais três amigos, decidiu que iriam conseguir doação de 1,5 mil cestas básicas, a serem distribuídas durante três meses, para 500 famílias de necessitados e vítimas do desemprego no vilarejo baiano. Criaram um grupo no WhatsApp e… bingo! Em pouco menos de duas semanas atingiram seus objetivos. “Agora vamos partir para a 2º etapa, tentando duplicar o que conseguimos”, explica Minonoto. Para tanto, estão criando uma ONG. “Também estão surgindo outros projetos a partir deste”. Cada cesta básica sai por R$150.