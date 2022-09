De faxineiro a gerente, Chagas conquistou os famosos que frequentam o Rodeio

Há 38 anos, o cearense Francisco Chagas chegava ao tradicional restaurante Rodeio para trabalhar na faxina. Com um olhar atento e muita dedicação, Chagas (como é conhecido pelos frequentadores do local) alcançou um cargo de confiança e hoje comanda toda a operação dos dois salões do Rodeio, tanto no Shopping Iguatemi, onde fica atualmente, quanto na primeira casa, na Haddock Lobo, que deixou aos cuidados de seu irmão, Evaldo. “Passei por todos os setores do restaurante até chegar ao meu cargo atual. Quem não sabe fazer, não sabe mandar”, afirmou o gerente.

O restaurante é frequentado por empresários de peso e personalidades do showbiz. “Falo que o Rodeio não tem dono, todos os clientes são nossos sócios”, brinca Chagas, que adiantou que existem planos de abrirem novas unidades do restaurante muito em breve. O gerente de operações faz questão de citar que mesmo com todas as dificuldades trazidas pela pandemia, a empresa não demitiu e nem deixou de pagar o salário de nenhum dos 200 funcionários. “Sou muito grato a dona Silvia Macedo e sócios. Hoje ganho um salário que jamais imaginei que ganharia na vida”, conta Chagas, que não conseguiu fazer uma faculdade, mas criou dois filhos que fizeram.

Com o movimento retomando uma certa “normalidade”, Chagas voltou a receber os oito mil e quinhentos clientes que passam pelo restaurante todo mês com um sorriso no rosto. “Todo mundo é importante aqui no Rodeio. Estrela é quem paga a conta”, diz ele, que gosta de bater papo com os clientes e é amigo pessoal de alguns deles, como Guilherme Benchimol e Luciano Huck. “Sou muito amigo do Fausto Silva, é uma pessoa maravilhosa e também sou muito grato ao João Guilherme, filho dele, que tem trazido uma clientela mais jovem para o Rodeio”. Segundo Chagas, o filho do apresentador aumentou a frequência de pessoas entre 15 e 21 anos ao local. / SOFIA PATSCH

O MoMa vai receber uma exposição com obras de artistas latino-americanos em abril de 2023

O Museu de Arte Moderna (MoMA) anunciou a realização de uma grande exposição que reunirá cerca de 65 obras de artistas latino-americanos. A mostra estará em cartaz de 30 de abril a 9 de setembro de 2023 – no terceiro andar das Galerias Robert B. Menschel. A exposição reunirá obras de artistas brasileiros como Cildo Meireles, Rosângela Rennó (foto), Mauro Restiffe e Thiago Rocha Pitta.

Bloco de notas

CORPORATIVO. Com palestra de John Elkington (referência no estudo da responsabilidade corporativa e do capitalismo humanizado), a 5ª edição do INOVA Klabin será realizada na próxima quarta-feira, na Bienal do Parque Ibirapuera.

SURFISTA. Pedro Scooby, o surfista que caiu nas graças do público após sua marcante participação no último BBB, ganha série documental no Canal OFF. A Vida É Irada, Vamos Curtir tem estreia marcada para o dia 20, às 22h.