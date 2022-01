Personal de celebridades vira empreendedor de sucesso com método de eletroestimulação

Quem passa pela discreta casa em uma rua tranquila do Jardim Paulista não imagina que é lá o novo hotspot em que celebridades e figuras da sociedade paulistana costumam “sofrer” para manter a forma. Mônica Martelli, Luiza Possi, Marina Morena, Fernanda Barbosa, Arthur Aguiar (agora no BBB) e Marcelo de Carvalho são alguns nomes da longa lista de adeptos do método desenvolvido pelo personal trainer Rafa Protein, alcunha de Rafael Celso Rodrigues.

Leia Também Zeca Veloso estreia carreira solo com música de Djavan

Formado em educação física e com especialização em fisiologia, bioquímica e nutrição desportiva, o paulista de 39 anos entrou em contato com a tecnologia alemã de eletroestimulação há seis anos e, desde então, vem adaptando o método à realidade brasileira.

“Brasileiro não gosta de treino estático, só com isometria. Esse treino parado não seduzia e não tinha nada a ver com o nosso País tropical”, explica. Ele fez alterações no material usado e criou seus primeiros protocolos aliando a eletroestimulação à dança, ao ioga, ao treino funcional e, mais recentemente, ao beach tennis.

Assim que chega na “Casa Protein” o aluno veste o aparato – colete e faixas nos braços e nas pernas – por cima da roupa. Tudo isso para que, enquanto faz a modalidade escolhida, receba descargas de baixa frequência pelo corpo ou, em português mais claro, pequenos choques. A intensidade das descargas é ajustada conforme a necessidade, o preparo e as limitações do aluno. “Tenho alunos diabéticos, hipertensos. Dá pra fazer sim, desde que seja ajustado. E para isso precisa de um coach que saiba o que está fazendo”, diz Rafa.

Os treinos duram cerca de 20 minutos e prometem contrair os músculos aproximadamente 350 vezes, muito mais que uma ida comum à academia. Segundo Protein, pode-se observar ganhos de hipertrofia em oito sessões. Seu plano de emagrecimento – que promete perda de 4 a 6 quilos em apenas dez dias – é um dos hits entre os clientes e custa a bagatela de R$ 4,5 mil. “Tenho muitos alunos do mercado financeiro que precisam de treinos rápidos e eficientes, justamente pela falta de tempo”, diz.

Passado humilde

Filho de uma família humilde de São João da Boa Vista (interior de SP), Rafa conta que viveu boa parte da infância e da adolescência em uma casa de dois cômodos “com goteira dia sim, dia não, com outras sete pessoas”. Quando chegou a São Paulo, seu primeiro emprego foi como mascote do Palmeiras. “Eu tinha que usar a fantasia e ficar pulando”, ri.

Depois de perder dinheiro em “investimentos errados” e com a morte da mãe, o personal conta que só recobrou a alegria ao começar a seguir o Instagram de uma de suas maiores inspirações, a empresária Cris Arcangeli – hoje também sua aluna. “Ela te incentiva a ganhar dinheiro, a empreender. No começo eu criei esse personagem alegre e divertido, o Rafa Protein, porque eu não tinha mais vontade de viver. Hoje eu me tornei essa pessoa de verdade”.

O sucesso do método foi tanto que, hoje, Rafa é embaixador de uma marca espanhola de eletroestimulação e representante de vendas dos aparelhos – que custam de R$ 63 a R$ 125 mil. Também costuma fazer palestras sobre seus métodos em lugares como Dubai, Europa e Estados Unidos.

Segundo ele, em três meses da primeira fase da pandemia, logo depois de abrir a Casa Protein, faturou R$ 500 mil. Neste ano, espera bater R$ 1 milhão. Também estão em seus planos imediatos imaugurar um complexo de quadras de beach tennis nos Jardins, acompanhado de uma nova estação de eletroestimulação. “Mas ainda estou aprendendo a ser empresário”.