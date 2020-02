De casa nova

Um dos endereços mais tradicionais da Barra Funda, o Bacalhau, Vinho & Cia vai abrir, terça-feira, uma filial no Itaim. A nova casa vai manter as mesmas característica da matriz, 160 lugares e menu idêntico, mas com alguns diferenciais. “Vamos oferecer uma sala vip para degustações e eventos privados, necessidade detectada para atender a demanda do segmento de eventos sociais e corporativos e um bar com cardápio exclusivo de petiscos. Também vamos ampliar os rótulos portugueses da nossa adega”, conta Carlos Pallas, na foto com o filho, Caique. Confiante de que o Brasil e sua economia entrarão nos eixos nos próximos anos, Pallas não descarta a possibilidade de abrir novas filiais em outras cidades brasileiras.