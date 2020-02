De cara nova

No ano em que completa 18 anos, a Galeria Virgílio ganha uma nova identidade. O local se une oficialmente ao b_arco Centro Cultural – com o qual já dividia espaço – e passa a se chamar Galeria b_arco. O curador de artes Renato De Cara, criador da galeria Mezanino e ex-diretor do Museu da Cidade de São Paulo, foi convidado para assumir a direção do novo espaço, ao lado da galerista e marchand Izabel Pinheiro, que fundou a Virgílio em 2002. A reinauguração acontece dia 19, com a abertura da coletiva “Viagem à Aurora de Um Novo Mundo”, incluindo novos nomes do portfólio. “A galeria sempre foi um espaço de entrada no mercado para jovens – e bons – artistas contemporâneos. Assim seguiremos”, afirma De Cara.