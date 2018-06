Davos será uma oportunidade para apresentar avanços do Brasil

Davos será uma oportunidade para apresentar os avanços que o Brasil conquistou desde a edição de 2017. “Um ano atrás, tínhamos uma enorme lista de desafios. Agora, ganhamos uma narrativa de superação: inflação e juros no piso histórico, ativos e empresas voltando a criar riqueza e investimentos saindo das gavetas”, explicou à coluna Luiz Trabuco, do Bradesco – tradicional participante do Fórum.

Na sua avaliação, o Brasil está mostrando que tem instituições sólidas e uma democracia consolidada. “Afinal, depois de todas as turbulências, o calendário eleitoral está sendo cumprido, a imprensa é livre, a Justiça julga e o Congresso legisla.”

Leia mais notas da coluna:

+ Decreto de Temer não beneficiou empresa, diz advogado do presidente

+ Saulo Castro saiu vitorioso ontem do leilão de linhas do Metrô