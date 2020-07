Darson Ribeiro encena peça interativa no estacionamento de casa no Itaim

Darson Ribeiro, que inaugurou o Teatro-D pouco antes da pandemia, decidiu usar o estacionamento da casa no Itaim Bibi para apresentar uma… peça. “Mas não é como os drive-ins que estão acontecendo, em que a pessoa fica longe e vê tudo pelo telão. Será um espetáculo entre os carros”, explica ele. Amor no Drive-In Por Favor, Não me Covid, será interativo, contando com a participação do público por meio do acionamento de faróis, buzinas, água e limpador de para-brisas. “A ideia é ser um happening”, diz ele sobre o projeto que estreia neste dia 6.