Dany Chady deixou a moda de lado e não é mais representante da Mixed, no Rio. Mas a criatividade ficou e a carioca se lançou no mercado de joias. A primeira coleção vem em homenagem ao Rio, direto do seu novo ateliê, no Leblon. “Minhas peças são feitas a mão, com gemas escolhidas uma a uma, sempre pensando nas propriedades energéticas das pedras e no bem-estar de quem as usa”, enfatiza.