Muita gente não sabe, mas há 11 anos Daniella Sarahyba é madrinha do Inca Voluntário. “Conheci o trabalho deles através de uma amiga, que na época tinha um filho com câncer e me levou lá. Desde então abracei a causa”, conta a modelo, que, depois de casada, largou as passarelas e descobriu: “O trabalho social é o que me deixa feliz.” Como madrinha, Dani criou um grupo, “pelo WhatsApp mesmo”, onde pede a ajuda de amigos e conhecidos para suprir as necessidades da instituição. “Me desdobro para conseguir arrecadar alimentos, leite e até fantasias para as crianças. Passo pessoalmente na casa das pessoas para pegar as doações”, conta. “Ano passado conseguimos reformar a ala da emergência pediátrica. Ficou linda, toda colorida”, comemora.